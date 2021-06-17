Глава профсоюза таксистов допустил рост цен и времени ожидания в Москве

В Москве может на фоне усиления контроля за таксистами могут немного вырасти цены и время ожидания в час пик, допустил председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.

«Возможно, в какие-то пиковые часы это может привести к дополнительному увеличению стоимости, к небольшому увеличению ожидания машины. Скажем, вместо пяти минут может быть шесть-семь будут ждать. И все», — сказал Кодолов «Газете.Ru».

По его словам, «определенные структуры, партнеры агрегаторов» допускают нарушения, но «за всеми не уследишь». Однако у нас есть четкое законодательство, и его нужно соблюдать.

Ранее Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) потребовала от агрегаторов такси прекратить подключать к сервису водителей, у которых иностранные права и нет необходимого опыта вождения.

В апреле сообщалось о том, что в России могут вырасти цены на услуги такси примерно на 5-10% из-за повышенной стоимости бензина.