Туроператоры просят открыть для туристов массовые зарубежные направления

Ассоциация туроператоров России просит оперативный штаб возобновить туризм в страны, соответствующие требованиям Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо АТОР главе оперштаба, вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Просим рассмотреть возможность возобновления перевозки в страны, соответствующие эпидемиологическому уровню, установленному Роспотребнадзором, с учетом готовности этих государств принимать вакцинированных российских туристов», — говорится в письме.

По мнению ассоциации, восстановление туризма позволит снизить социальную напряженность, так как туристы смогут запланировать путешествие. Кроме того, туроператоры получат возможность уменьшить свои долги и избежать конфликтов с клиентами.

По данным АТОР, принимать российских туристов готовы Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис, причем данные страны соответствуют требованиям Роспотребнадзора по COVID-19.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с коронавирусом может ухудшиться из-за решения некоторых стран открыть границы для туристов.