Зеленский подсчитал потери Украины от запуска «Северный поток — 2»

Украина потеряет около $3 млрд из-за запуска газопровода «Северный поток — 2», потому что страна будет отключена от поставок газа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова приводит его офис.

На встрече с делегацией конгресса США украинский лидер отметил, что предотвратить ввод в эксплуатацию газопровода может только администрация США под руководством президента Джо Байдена.

»«Северный поток – 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас по меньшей мере от $3 млрд в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию», — сказал Зеленский.

Политик подчеркнул, что Киев может предоставить Вашингтону все необходимые документы и расчеты.

До этого Зеленский отмечал, что российский газопровод «Северный поток — 2» стал козырем в руках России.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.