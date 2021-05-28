Росавиация объяснила задержки с выдачей разрешений на полеты ростом числа запросов

В Росавиации заявили, что при изменении маршрутов из Европы в Россию возможно увеличение времени выдачи разрешений из-за увеличения числа запросов.

«Росавиация... уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из/в пунктов Европы в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства Российской Федерации. Увеличение времени выполнения процедур обусловлено увеличением общего количества запросов от авиакомпаний», — сообщили в агентстве.

За прошедшие сутки всего российскими авиакомпаниями с использованием воздушного пространства Белоруссии выполнено 134 рейса, также европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов с использованием воздушного пространства Белоруссии и 53 рейса по альтернативным маршрутам.

Росавиация также выдала новые допуски на регулярные рейсы российским авиакомпаниям в 19 стран.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

В связи с произошедшим, саммитом Евросоюза было принято решение запретить белорусским авиаперевозчикам осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Главы МИД стран G7 назвали действия Минска в связи с инцидентом серьезной атакой на правила гражданской авиации пообещали усилить действия против белорусских властей, включая введение новых санкций, а также призвали немедленно освободить задержанного журналиста Романа Протасевича, других представителей медиа и политзаключенных.

Ранее, Россия разрешила Austrian Airlines совершить рейс в Москву в обход Белоруссии.