Россияне предпочитают фрилансу постоянную работу

Исследование Rambler&Co показало, что большая часть россиян предпочитает постоянную работу фрилансу. Данные опроса есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Фрилансеры – люди, которые не привязаны к конкретному работодателю, а берут проектные задачи, когда и где им удобно.

Согласно исследованию, только 14% населения России зарабатывают на проектах по принципу фриланса.

Основным источником дохода фриланс назвали 7% опрошенных. Такое же количество людей зарабатывают фрилансом параллельно с основной работой. В данный момент фриланса нет у 46% респондентов, у 40% его не было никогда.

Исследование показало, что в России такой способ заработка чаще рассматривают как подработку. 63% опрошенных фриланс приносит от 5 до 30 тыс. рублей в месяц, 21% называли суммы от 30 до 100 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей на фрилансе зарабатывают 16% опрошенных.

Выяснилось, что 36% фрилансеров предпочитают не совмещать по времени работу и подработку. 31% фрилансят в любое удобное время, 23% – в выходные. Только 10% отметили, что могут заниматься основной работой и фрилансом одновременно.

По данным опроса, работа в свободном режиме 39% россиян связана с той же сферой, в которой они официально трудоустроены. При этом 38% использует фриланс для реализации своего творческого потенциала, а для 23% респондентов работа и подработка – это две разные профессии.

По данным исследования, чтобы зарабатывать на фрилансе, 59% не обучались на специальных курсах или в учебных заведениях. Высшее образование получили 37%, а интернет-курсы прошли 4%.

Опрос проходил с 11 по 13 мая. Охват составил почти 163 тысяч пользователей, среди них 72% мужчин и 28% женщин.