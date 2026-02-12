Лидер польских националистов попросил разрешения на самооборону от украинцев

Один из главных деятелей польской коалиции «Конфедерация», объединяющей националистов и евроскептиков, Славомир Ментцен обратился в Министерство внутренних дел Польши с просьбой о выдаче разрешения на приобретение огнестрельного оружия. Политик мотивирует свою просьбу необходимостью самозащиты от исходящей, по его мнению, угрозы со стороны граждан Украины, пишет издание Super Express.

«Около года назад я получил сообщение от украинцев, содержащее угрозы в мой адрес и в адрес моей семьи. Я сообщил об этом в полицию, однако виновные до сих пор не установлены. С тех пор подобные угрозы от украинцев поступали неоднократно. В связи с этим я принял решение обратиться за разрешением на владение оружием для обеспечения личной безопасности», — приводит издание слова политика.

Он подчеркнул, что «каждый гражданин Польши должен иметь право на самооборону».

Ментцен известен своими резкими высказываниями в адрес Украины. В частности, в 2025 году, находясь во Львове у памятника Степану Бандере, он потребовал «остановить культ преступника».

Ранее польский депутат призвала запретить въезд украинцам, опасаясь угрозы безопасности.