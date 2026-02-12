Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Лидер польских националистов попросил разрешения на самооборону от украинцев

Лидер польских националистов заявил, что купит оружие для защиты от украинцев
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из главных деятелей польской коалиции «Конфедерация», объединяющей националистов и евроскептиков, Славомир Ментцен обратился в Министерство внутренних дел Польши с просьбой о выдаче разрешения на приобретение огнестрельного оружия. Политик мотивирует свою просьбу необходимостью самозащиты от исходящей, по его мнению, угрозы со стороны граждан Украины, пишет издание Super Express.

«Около года назад я получил сообщение от украинцев, содержащее угрозы в мой адрес и в адрес моей семьи. Я сообщил об этом в полицию, однако виновные до сих пор не установлены. С тех пор подобные угрозы от украинцев поступали неоднократно. В связи с этим я принял решение обратиться за разрешением на владение оружием для обеспечения личной безопасности», — приводит издание слова политика.

Он подчеркнул, что «каждый гражданин Польши должен иметь право на самооборону».

Ментцен известен своими резкими высказываниями в адрес Украины. В частности, в 2025 году, находясь во Львове у памятника Степану Бандере, он потребовал «остановить культ преступника».

Ранее польский депутат призвала запретить въезд украинцам, опасаясь угрозы безопасности.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!