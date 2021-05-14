Россияне рассказали, как можно больше заработать
Россияне поделились мнением, как можно зарабатывать больше денег, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.
«На вопрос, что делать человеку, который хочет зарабатывать больше, помимо поисков высокооплачиваемой работы, 34% россиян посоветовали постоянно учиться и повышать свою квалификацию, 15% — работать больше и лучше», — заявили аналитики.
Еще 13% выразили мнение, что для увеличения заработка необходимо проявлять целеустремленность и инициативу, а 12% посоветовали поговорить с работодателем о повышении оплаты труда.
Каждый двадцатый респондент считает, что увеличить свои доходы можно открыв бизнес, 4% рекомендуют осваивать новую профессию. Искать подработку или заводить полезные связи советуют по 3% опрошенных; строить карьеру, развивать интеллект и искать источники пассивного дохода считают необходимым по 2%.
Исследование проводилось среди 1,6 тыс. жителей России старше 18 лет из 358 населенных пунктов всех федеральных округов страны.
Ранее россияне заявили, что для счастья нужно зарабатывать свыше 170 тыс. руб. в месяц.