В ЦБ поделились прогнозом на рост ВВП России по итогам 2021 года

Рост российской экономики в текущем году, как предполагается, будет приближаться к 4%. Прогнозом поделился директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, передает ТАСС.

«В этом году рост, по-видимому, будет ближе к 4%», — подчеркнул он во время выступления на пресс-конференции.

Тремасов обратил внимание, что в долгосрочном плане нужно будет ориентироваться на ежегодный рост около 2%.

Согласно последним прогнозам регулятора, восстановительная динамика российской экономики достигнет своего пика в 2021 году. Затем ожидается, что темпы прироста ВВП начнут постепенно возвращаться к потенциальным.

В соответствии с расчетами ЦБ России, в этом году российский ВВП вырастет на 3-4%.

Ранее сообщалось, что доля иностранных инвестиций в ценные бумаги РФ снизилась в апреле. Основными покупателями на аукционах ОФЗ в апреле выступили системно значимые банки (79,9% от объема размещения).