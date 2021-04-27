В Кремле прокомментировали нежелание россиян бронировать путевки в детские лагеря

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции во вторник, 27 апреля, прокомментировал ситуацию, согласно которой россияне перестали бронировать путевки в детские лагеря.

Ранее сообщалось, что россияне перестали бронировать путевки в детские лагеря после того, как президент России Владимир Путин объявил запуск программы кэшбэка в этом сегменте.

По словам представителя Кремля, решение по возмещению стоимости детских путевок не распространяется на уже приобретенные, но правительство обратит внимание на этот вопрос.

«Нет, об этом речи не идет. Обратной силы решение не имеет. Правительство обратит на это внимание. Не знаю, возможен ли возврат денег, нужно смотреть на условия договоров», — сказал Песков.

21 апреля Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил возвращать 50% гражданам от путевки в детский лагерь. Глава государства подчеркнул, что детский отдых нужно сделать максимально доступным.