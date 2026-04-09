Врач предупредила об опасности «классической глазури» на куличах

Гастроэнтеролог Сластен: сахарную глазурь на куличе можно заменить на творожную

Творожная глазурь, фруктовое пюре или темный шоколад могут стать более здоровой альтернативой традиционной сахарной «шапочке» на пасхальном куличе, рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

По ее словам, классическая глазурная шапочка — это почти чистый сахар, который быстро повышает уровень глюкозы в крови. По ее словам, кулич не следует украшать растопленным маршмэллоу. Такой вариант может дать красивую тягучую текстуру, но содержит еще больше быстрых углеводов, чем обычная глазурь, с высокой гликемической нагрузкой.

Сластен добавила, что шапочка из фруктовой глазури будет богата витаминами и антиоксидантами.

До этого ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко рассказала, что куличам и крашеным яйцам не место в миске питомцев, они могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта и почечную недостаточность.

