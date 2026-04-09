Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач предупредила об опасности «классической глазури» на куличах

Гастроэнтеролог Сластен: сахарную глазурь на куличе можно заменить на творожную
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Творожная глазурь, фруктовое пюре или темный шоколад могут стать более здоровой альтернативой традиционной сахарной «шапочке» на пасхальном куличе, рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

По ее словам, классическая глазурная шапочка — это почти чистый сахар, который быстро повышает уровень глюкозы в крови. По ее словам, кулич не следует украшать растопленным маршмэллоу. Такой вариант может дать красивую тягучую текстуру, но содержит еще больше быстрых углеводов, чем обычная глазурь, с высокой гликемической нагрузкой.

Сластен добавила, что шапочка из фруктовой глазури будет богата витаминами и антиоксидантами.

До этого ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко рассказала, что куличам и крашеным яйцам не место в миске питомцев, они могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта и почечную недостаточность.

Ранее диетолог объяснила, почему нельзя есть только верхушки от кулича.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!