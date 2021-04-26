В ОП предложили предоставить длинный отпуск выбравшим отдых в России

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил предоставить до 35 дней отпуска гражданам, которые планируют отдохнуть на курортах России. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма председателю правительства Михаилу Мишустину.

В своем обращении Хамзаев отметил, что ежегодно миллионы россиян посещают иностранные курорты. Таким образом они вкладывают средства в иностранную туристическую инфраструктуру, речь при этом идет о десятках миллиардах руб. Эти средства, по мнению члена ОП, можно было бы вкладывать в развитие отечественных курортных зон.

21 апреля в ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил продлить программу туристического кэшбека для россиян как минимум о конца текущего года. Он также выступил с инициативой возвращать гражданам 50% стоимости путевки при поездке детей в летний детский лагерь.

Дополнительным стимулом в этом вопросе, по мнению общественного деятеля, могло бы стать увеличение отпуска для граждан, отдыхающих в туристических зонах России.

«В связи с этим прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путевку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней», — говорится в письме.

Ранее в Ростуризме рассказали, что продажа туров по России с кешбэком продолжится по плану до 15 июня, поэтому все туристы получат обещанный кешбэк.