Американские власти потребовали $50 млрд от фармкомпаний

Правительство ряда округов и городов Калифорнии добивается выплаты в размере до 50 млрд. долларов от четырех крупных производителей и дистрибьюторов медицинских препаратов в Соединенных Штатах. Организации обвиняются в создании предпосылок в стране для роста числа лиц, которые принимают опиоидные препараты, передает Reuters.

Планируется, что разбирательство этого дела по существу начнут уже в понедельник, 19 апреля.

В роли ответчиков будут выступать предприятия Johnson & Johnson, Teva Pharmaceuticals, Endo Pharmaceuticals, а также Allergan. Слушание состоится в режиме видеоконференции в Верховном суде округа Ориндж в южной части Калифорнии.

Фармкомпании, выступающие в роли ответчиков, обвиняют в том, что не было принято мер для информирования потребителей о последствиях, среди которых привыкание и вред для здоровья. Как считают истцы, именно это является одной из причин роста числа передозировок с летальным исходом в стране.

В том случае, если компании будут признаны виновными, то их могут обязать выплатить суммарно до 50 млрд долларов в виде штрафов и компенсаций, отмечает издание.

Компенсацию могут направить на общественные программы.

Ранее индийские фармкомпании назвали США угрозой для производства вакцин.