Эксперт рассказал о стоимости электроэнергии для россиян

Тарифы на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на замруководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олега Колобова.

«Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2-3 рубля за кВт.ч (в зависимости от использования газовой или электрической плиты). То есть, текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованного», — сказал Колобов.

По его словам, Москва является одним из субъектов РФ, в котором тарифы на электроэнергию для населения максимально приближены к экономически обоснованным уровням.

«Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию в Москве составляет менее 1 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с газовой плитой, и менее 1,5 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с электроплитой», — сказал Колобов.

По его словам, также существуют территории, где невозможно приблизить тарифы к экономически обоснованному уровню.

«Например, это изолированные и удаленные территории, где экономически обоснованный уровень тарифа для потребителей по объективным причинам может достигать 40-45 рублей за кВт.ч при фактическом тарифе в 3-5 рублей за кВт.ч», — сказал Колобов.