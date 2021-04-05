Россияне задолжали по кредитам почти 1 трлн рублей

Объем просроченной задолженности по кредитам физических лиц в России приблизился к 1 трлн рублей, сообщает издание «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, по состоянию на 1 марта текущего года сумма просроченных долгов составила 976,1 млрд. При этом за год показатель вырос на 176 млрд рублей, то есть на 22%, свидетельствуют данные регулятора. Как отмечается издание, в предыдущие три года объем «просрочки» по кредитам снижался.

«Рост просрочки, очевидно, связан в том числе и с последствиями пандемии. Определенное ухудшение качества [кредитных] портфелей произошло. Но оно было не таким значительным, как виделось на пике пандемии, и сейчас не выглядит критичным», – заявили «Известиям» в Банке России.

В ЦБ пояснили, что избежать негативного сценария удалось благодаря тому, что банки не прекращали выдавать кредиты и охотно шли на реструктуризацию займов.

Ранее сообщалось, что в феврале текущего года в России было просрочено рекордное число микрозаймов.