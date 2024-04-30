Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России утвердили перечень россиян, которые с 1 июля смогут оплачивать ЖКУ без комиссии

Кабмин РФ: с 1 июля многодетные родители смогут оплачивать ЖКУ без комиссии

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Правительство утвердило список категорий россиян, которые с 1 июля 2024 года смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии. Соответствующий документ появился на сайте кабмина.

В список льготников вошли многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

До этого правительство России утвердило постановление о выплатах на жилье, которые будут получать семьи погибших во время специальной военной операции бывших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Выплаты получат родственники экс-сотрудников указанных ведомств, которые после увольнения служили в составе армейских подразделений ВС РФ или добровольческих формирований и погибли в ходе несения службы на СВО.

До настоящего времени такие выплаты получали семьи сотрудников, погибших на СВО при исполнении служебных обязанностей.

Ранее правительство РФ ввело новые льготы по оплате ЖКУ для семей мобилизованных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами