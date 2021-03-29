Власти Египта назвали причину инцидента с блокировкой Суэцкого канала

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Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш назвал причину инцидента с судном-контейнеровозом Ever Given, который ранее заблокировал канал. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он исключил, что причиной случившегося могла стать диверсия на этом корабле. «Нет, нет, совершенно», — заявил Мамиш, отвечая на вопрос журналистов о возможности диверсии на судне, которая привела к изменению его курса.

По его словам, причиной произошедшего стали ветры и плохие погодные условия.

До этого представитель египетских властей заявил, что ответственность за инцидент с блокировкой Суэцкого канала лежит на капитане Ever Given. Он также сообщил, что навигация по каналу возобновилась.

В понедельник, 29 марта, спасателям удалось освободить корабль Ever Given после того, как было извлечено 27 тыс. кубометров песка. Позднее сообщалось, что судно начало движение на север в сторону озер.

СМИ подсчитали, что из-за блокировки Суэцкого канала подорожали морские грузоперевозки.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.