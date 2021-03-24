Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета на владение землей

Иностранцы отказались по меньшей мере от 500 участков в Крыму после того, как в России запретили гражданам других стран и зарубежным компаниям приобретать землю на полуострове. Об этом сообщает РБК со ссылкой на госкомитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

Отмечается, что ранее иностранцы владели 11,5 тыс. земельными участками в Крыму. Согласно информации Росреестра, к 1 января текущего года это число сократилось до 11 тыс.

Президент России Владимир Путин в марте прошлого года подписал указ, который запрещает иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам и лицам без гражданства владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя, Астраханской и Калининградской областей. Запрет вступил в силу 20 марта 2021 года.

Так, иностранцы не могут приобрести землю в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Речь идет в том числе о Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке. Ограничения также распространяются на 12 муниципалитетов Севастополя. При этом под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

В Росреестре подчеркнули, что если граждане других стран с марта прошлого года не передали права на землю, власти продадут ее в принудительном порядке. Полученные от продаж средства передадут или бывшему владельцу, или в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом.