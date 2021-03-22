Евгений Пригожин обратился в СК из-за объявления его в розыск ФБР

Глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет России в связи с объявлением ФБР его в розыск по делу о приписываемом российскому государству вмешательстве в выборы в США. Об этом сообщила пресс-служба «Конкорда» на своей странице ВКонтакте.

В соответствующем заявлении говорится о попытке похищения Пригожина американскими гражданами в составе организованной преступной группы.

В документе также указано, что российский предприниматель просит СК возбудить уголовное дело в отношении директора ФБР Кристофера Рея, президента США Джо Байдена, директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и министра юстиции США Меррика Гарленда.

Ранее ФБР опубликовало информацию о розыске российских граждан, в числе которых упоминается и Пригожин. В свою очередь пресс-служба компании «Конкорд» напомнила, что Интерпол уже исключил бизнесмена из базы данных, так как счел возбужденное против него в США уголовное дело политическим. Кроме того, в марте 2020 года Вашингтон снял обвинение по этому делу с ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».

В дальнейшем пресс-служба компании «Конкорд» потребовала от ФБР вознаграждение в размере $250 тыс. за публикацию адреса бизнесмена Евгения Пригожина.