Британцы оценили высказывание Байдена о Путине

Читатели британского таблоида Daily Mail после резкого высказывания президента США Джозефа Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина выразили мнение, что Байден — психически неуравновешенный человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Белом доме засел псих…» — написал пользователь Deeez.

«Разжигатель войн Байден решил начать с России», — считает пользователь psvensson75.

«Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую», — пишет CarCarr.

«Это не Путин пытается извести Америку, а Байден», — полагает ViveLeTrump.

17 марта в интервью ABC News американский глава Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года. Также президент США позволил личные оскорбления в адрес российского коллеги. В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Президент России ответил на слова Байдена, пожелав ему здоровья.

Позднее российский глава государства предложил провести разговор с Байденом в «прямом эфире».