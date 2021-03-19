Бизнес просит не возвращать налог на движимое имущество

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» обратилась в российское Министерство финансов с просьбой не возвращать налог на движимое имущество. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо президента организации Александра Калинина министру финансов Антону Силуанову.

В своем письме Калинин подчеркнул, что возвращение налога станет проблемой для российских предприятий в условиях падения доходов из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Позицию «Опоры России» поддерживают также Торгово-промышленная палата (ТПП) и «Деловая Россия», отмечает издание. По словам представителей этих объединений, возвращение налога ограничит и без того слабую инвестиционную активность.

В Министерстве финансов в свою очередь подчеркнули, что решения о возврате движимого имущества в систему налогообложения не принимались, будут прорабатываться другие варианты совершенствования налогообложения имущества юридических лиц.

Налог на движимое имущество для бизнеса был отменен с 1 января 2019 года.