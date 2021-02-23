Россия прекратила транзит газа в Казахстан после взрыва на газопроводе

Транзит газа на территорию Казахстана прекращен после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбургской области, сообщает российское Министерство энергетики.

«Отключен участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода «Союз». Прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков», — указано в сообщении.

В настоящее время происходит выгорание газа на поврежденном участке, ситуация находится на особом контроле Минэнерго России.

23 февраля на федеральном магистральном газопроводе на территории Оренбургской области произошел взрыв. По данным МЧС, никто не пострадал.