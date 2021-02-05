Курс евро опустился до 90,3 рубля

Курсы доллара и евро показали снижение на открытии торгов на Мосбирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость доллара, по данным на 10.03 по мск, опустилась на почти 1%, достигнув отметки в 75,44 рублей.

При этом курс евро упал на 0,3% до уровня 90,3 рублей, впервые с 21 января.

Позднее, на момент 10.23 по мск, снижение продолжилось: доллара — до 75,18 руб., а евро — до 89,94 рублей.

Ранее торговые площадки сообщили, что официальный курс евро превысил 90 рублей.