Украина просит Интерпол о розыске летавших в Крым самолетов

Украина обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении самолетов, осуществлявших рейсы в Крым, в международный розыск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинской прокуратуры так называемой Автономной республики Крым.

Прокуратура попросила украинское бюро Интерпола внести в базу розыска 109 самолетов, заочно арестованных за полеты в Крым, а также обратилась к иностранным государствам с запросами о международной помощи, отметили в пресс-службе ведомства.

В ноябре 2020 года прокуратура Автономной Республики Крым, входящая в состав Генпрокуратуры Украины, сообщила об аресте 44 российских самолетов, осуществлявших рейсы в Крым. До этого украинский суд уже арестовал заочно 65 российских самолетов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.