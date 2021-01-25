Доллар и евро подешевели

Рубль показал положительную динамику в отношении доллара и евро на открытии торгов, свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

По данным на 10.01 мск, курс доллара снизился на 42 коп. и составил 74,88 руб. Евро, в свою очередь, подешевел на 55 коп., до 91,07 руб.

Индекс Мосбиржи в начале торгов вырос на 0,8%.

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Ранее аналитик «Высшей школы управления финансами» предупредил о падении рубля к февралю. Он не исключал, что в понедельник, 25 января, будет откат от максимумов пятницы на 50 копеек, однако в дальнейшем рубль снова начнет слабеть.