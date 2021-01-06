Мировой уровень нищеты вырос впервые за 22 года
Мировой уровень крайней нищеты в прошедшем 2020 году вырос впервые за 22 года. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.
«Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек», — сказал Гутерриш.
Генсек ООН подчеркнул, что мир отброшен на десятилетия назад из-за расширившегося гендерного неравенства, потому что миллионы женщин потеряли работу из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
Гутерриш отметил, что для преодоления кризиса нужно опираться на принципы, закрепленные в Целях устойчивого развития: вовлеченность и взаимозависимость.
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