Мировой уровень нищеты вырос впервые за 22 года

Мировой уровень крайней нищеты в прошедшем 2020 году вырос впервые за 22 года. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.

«Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек», — сказал Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что мир отброшен на десятилетия назад из-за расширившегося гендерного неравенства, потому что миллионы женщин потеряли работу из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

Гутерриш отметил, что для преодоления кризиса нужно опираться на принципы, закрепленные в Целях устойчивого развития: вовлеченность и взаимозависимость.

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