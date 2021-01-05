Путин сообщил о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями

В России будет создан фонд помощи детям с редкими заболеваниями, в него будет направлено около 60 млрд рублей от сбора НДФЛ. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, передает «Интерфакс».

По его словам, этот фонд получит название «Круг добра».

«У меня на столе лежит проект указа о создании, мы договаривались об этом, фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими, хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями», — сказал Путин в ходе совещания по вопросам социальной защиты населения.

Он отметил, что для наполнения фонда станут использовать средства, которые будут получены в результате повышения НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.

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