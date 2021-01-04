Новак: благодаря поддержке европейских партнеров «Северный поток — 2» будет реализован

Проект газопровода «Северный поток — 2», учитывая поддержку европейских государств и предприятий, будет реализован. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК.

По его словам, «санкционная дубинка» всегда ратует за то, чтобы была конкуренция, но использует при этом не рыночные инструменты.

«Те же страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны и компании, они поддерживают проект. И я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», — сказал Новак.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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