Прожиточный минимум за 2020 год составит 11 301 рубль
Прожиточный минимум на душу населения за 2020 год, по предварительным расчетам, составит 11 301 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Для трудоспособного населения величина данного показателя составит 12 223 руб., для пенсионеров — 9 299 руб., для детей — 11 203 руб.
В ведомстве уточнили, что это данные предварительного расчета размера прожиточного минимума на основе цен на товары, входящих в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 года.
С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год. На душу населения он составит 11 653 руб., трудоспособного населения — 12 702 руб., для детей — 11 303 руб., для пенсионеров — 10 022 руб.
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