Открытие «Балканского потока» перенесли на 1 января
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Открытие «Балканского потока» в Сербии переносится с 30 декабря на 1 января, сообщает агентство Танјуг.
Президент республики Александар Вучич откроет газопровод 1 января в 06:00 (08:00 мск) в муниципалитете Жабаль.
Агентство не уточнило, по каким причинам перенесли открытие.
«Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока», по которому газ из России должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию.
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