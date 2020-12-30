Кабмин установил правила регулирования цен на продукты

Правительство сможет устанавливать предельные цены на социально значимые товары при росте цен на 10% более в течение 60 дней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Предельные розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости <...> могут устанавливаться Правительством Российской Федерации на срок не более 90 календарных дней в случаев, если в течение 60 календарных дней подряд <...> рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10 и более процентов», — указано в постановлении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству самостоятельно решать, когда регулировать цены на продукты.

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