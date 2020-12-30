Эксперты спрогнозировали цены на жилье в России в 2021 году, передает РИА «Новости».

По мнению специалистов, цены на жилье в России, повысившиеся в 2020 году во многом благодаря льготной ипотеке на новостройки, в 2021 году продолжат расти, однако их динамика замедлится и не превысит 12%. Рост цен в 2021 году на вторичное жилье так же продолжится, прирост составит около 6-8%.

В первом полугодии 2021 года потребительский спрос постепенно будет снижаться, считают эксперт.

По их словам, основным драйвером роста цен останется программа льготной ипотеки на новостройки, которая отражается и на вторичном рынке. К драйверам дальнейшего роста цен на жилье также отнесли продолжение перехода на эскроу-счета, снижение ставок по вкладам, уход части инвесторов на рынок недвижимости, а также сохранение международной политической и экономической нестабильности.

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