Белоруссия и Россия подпишут контракты на поставку нефти до конца 2020 года

Премьер Белоруссии Роман Головченко рассказал о подписании страной контрактов на поставки нефти из России. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Он отметил, что все контракты будут подписаны до конца 2020 года, при этом уже подписаны контракты с несколькими российскими компаниями на поставки в 2021 году.

«В этом году какого-то накала, напряженности нет. Абсолютно планово они (вопросы о поставках нефти на будущий год. – «Газета.Ru») решаются… Мы договорились с правительством России, что не надо все «складывать под елочку», — сказал Головченко.

По словам министра, Россия готова предоставить Белоруссии максимальный объем нефти, а белорусские НПЗ готовы переработать 18 млн тонн нефти.

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