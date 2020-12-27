Регионам выделят 172,3 млрд рублей на автомобильные дороги

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления регионам 172,3 млрд руб. за три года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В распоряжении говорится, что федеральное финансирование позволит создать современную и качественную дорожную инфраструктуру в регионах, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы.

Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого — к 2024 году увеличить в регионах долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, уменьшить количество ДТП, внедрить новые стандарты и требования, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД.

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