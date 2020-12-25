В Кремле прокомментировали изменения цен на продукты

В Кремле внимательно следят за изменениями цен на продукты, в том числе на товары, которые не включены в перечень базовых. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря спросили, не видят ли в Кремле связи между мерами по фиксации стоимости базовых продуктов и ростом цен на другие товары.

«Вопрос безусловно находится на контроле президента и правительства. Вы знаете, что регулярный мониторинг осуществляется. Есть ли связи или нет, нужно анализировать экономистам», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что важно понимать, выходят ли изменения за рамки сезонных колебаний.

На прошлой неделе кабмин объявил комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители 16 декабря заключили соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения будут действовать до 1 апреля 2021 года.

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