Китай начал антимонопольное расследование против Alibaba Group

Регулирующие органы Китая начали антимонопольное расследование против компании Alibaba Group. Об этом сообщает Associated Press.

В частности, китайский регулятор проводит проверку политики компании, которая требует от деловых партнеров Alibaba Group избегать контактов с ее конкурентами.

Alibaba Group — крупнейшая китайская компания, работающая в сфере интернет-коммерции с 1999 года. Группе принадлежат международные интернет-площадки Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

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