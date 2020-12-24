Китай начал антимонопольное расследование против Alibaba Group
Полина Рутковская
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Регулирующие органы Китая начали антимонопольное расследование против компании Alibaba Group. Об этом сообщает Associated Press.
В частности, китайский регулятор проводит проверку политики компании, которая требует от деловых партнеров Alibaba Group избегать контактов с ее конкурентами.
Alibaba Group — крупнейшая китайская компания, работающая в сфере интернет-коммерции с 1999 года. Группе принадлежат международные интернет-площадки Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
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