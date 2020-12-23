Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%, передает РИА «Новости».

«Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 января 2021 года на 6,3 процента, то есть выше инфляции», — заявила вице-премьер.

Она отметила, что в последующее годы индексация выплат будет также превышать инфляцию.

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