Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%
Валерия Исполатова
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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%, передает РИА «Новости».
«Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 января 2021 года на 6,3 процента, то есть выше инфляции», — заявила вице-премьер.
Она отметила, что в последующее годы индексация выплат будет также превышать инфляцию.
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