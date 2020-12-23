США отложили введение санкций против «Группы ГАЗ»

Минфин США принял решение продлить отсрочку введения санкций для «Группы ГАЗ». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ американского ведомства.

Введение ограничений отложили до 26 января 2022 года.

«Все транзакции и действия разрешены до 00.01 по восточному летнему времени (08.01 мск - ред.) 26 января 2022 года», — указывается в документе.

Ранее этот срок неоднократно переносился, он истекал 22 января следующего года.

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