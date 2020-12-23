Путин заявил о необходимости реагировать на рост цен на жилье

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости своевременно реагировать на рост цен на жилье. Об этом он сказал в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает РИА «Новости».

По его словам, льготная ипотека в 6,5% работает, однако это привело к росту цен на рынке. При этом если стоимость жилья будет расти, то усилия для обеспечения жильем большего числа граждан пострадают.

Президент призвал уделить внимание возможностям отрасли и отреагировать на изменения соответствующим образом.

Программа ипотеки с господдержкой, ставка по которой составляет 6,5%, была запущена в России весной. Позже ее продлили до 1 июля грядущего года.

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