В РФ оформление пенсий онлайн продлят до конца 2021 года

Минэкономразвития России намерено продлить возможность дистанционного оформления пенсий сроком до конца 2021 года. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, соответствующая мера описана в подготовленном ведомством проекте.

Кроме того, дистанционно можно будет оформить и пособия.

Данная мера будет распространяться и на тех граждан России, которые уехали на постоянное место жительства в другие страны.

В министерстве добавили, что нововведение могут закрепить на постоянной основе, если оно окажется эффективным.

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