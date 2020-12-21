В РФ оформление пенсий онлайн продлят до конца 2021 года
Ника Пикекатлет
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Минэкономразвития России намерено продлить возможность дистанционного оформления пенсий сроком до конца 2021 года. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, соответствующая мера описана в подготовленном ведомством проекте.
Кроме того, дистанционно можно будет оформить и пособия.
Данная мера будет распространяться и на тех граждан России, которые уехали на постоянное место жительства в другие страны.
В министерстве добавили, что нововведение могут закрепить на постоянной основе, если оно окажется эффективным.
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