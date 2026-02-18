Размер шрифта
В Госдуме высказались относительно репараций, которые Польша требует от России

Депутат ГД Ивлев: Польше не стоит рассчитывать на мифические халявные репарации
Максим Блинов/РИА Новости

Польше не стоит надеяться на получение «мифических халявных репараций» от России. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в интервью РИА Новости.

»Варшава цинично замышляет получить мифические халявные репарации от России. Но лучше им успокоиться. Лучшим консультантом по этим вопросам для поляков в России является Иван Сусанин», – заявил Ивлев.

По словам депутата, поляки «забыли», что проживают на территориях, полученных благодаря Иосифу Сталину после победы в Великой Отечественной войне, однако оказались неспособны создать развитую экономику, науку и культуру за 35 лет после распада СССР и прекращения советской поддержки.

»Москва построила в Польше авиазаводы, металлургические комбинаты, порты, стадионы, жилые комплексы, научные учреждения, давала кредиты, поставляла энергоносители, оборудование, создала миллионы рабочих мест», – напомнил Ивлев.

17 февраля газета Financial Times сообщила о подготовке Польшей иска против России, требующего выплаты компенсаций за «последствия советского господства». Москва неоднократно называла подобные претензии проявлением оголтелой русофобии и политического экстремизма.

Ранее премьер Венгрии сделал заявление о российских «репарациях».
 
