Экс-премьер Украины связал арест Галущенко с работой НАБУ по указанию США

Арест бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко представляет собой продолжение системной работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которую они ведут по указанию США в рамках разоблачения главы государства Владимира Зеленского и его окружения. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Эта работа не прекращалась, и мы видим, что последовательно, через какие-то определенные промежутки времени были обыски, предъявление обвинений и масса информации», — отметил экс-глава правительства.

Азаров обратил внимание, что правоохранители после задержания Галущенко предъявили ему обвинение и взяли подписку о невыезде. По мнению бывшего премьер-министра, вся эта ситуация показывает, что НАБУ и САП «ведут системную работу по разоблачению Зеленского» и его соратников.

Экс-министра энергетики Украины задержали в ночь на 15 февраля. Его сняли с поезда, следовавшего из Киева в Варшаву.

16 февраля Галущенко предъявили обвинения в отмывании денег и участии в преступной организации в рамках дела Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского. Как считают следователи, бывший чиновник помог группе Миндича вывести для последующего отмывания $112 млн компании «Энергоатом». За это он получил около $12 млн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

