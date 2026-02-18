В Челябинске задержали 18-летнего юношу по подозрению в подготовке теракта

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала 18-летнего жителя Челябинска по подозрению в подготовке теракта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

«Задержан житель Челябинска, <...> который по заданию действующей под патронажем спецслужб Украины террористической организации планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что под стражей оказался гражданин России, родившийся в 2007 году.

По данным ФСБ, молодой человек посредством мессенджера Telegram связался с представителями террористической организации. Куратор передал ему инструкции, по которым юноша изготовил взрывное устройство для совершения террористического акта. Во время обысков в доме подозреваемого специалисты изъяли 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества, средства связи и личный дневник с записями на украинском языке.

На этом фоне в отношении жителя Челябинска было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Среди них — покушение на теракт, незаконное приобретение и ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконное изготовление взрывных устройств.

«Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что юноше уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее двух подростков осудили на семь лет за поджог военного вертолета в Омске.