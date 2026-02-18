Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Челябинске задержали 18-летнего юношу по подозрению в подготовке теракта

ФСБ России сообщила о задержании жителя Челябинска, готовившего теракт
ФСБ/РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала 18-летнего жителя Челябинска по подозрению в подготовке теракта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

«Задержан житель Челябинска, <...> который по заданию действующей под патронажем спецслужб Украины террористической организации планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что под стражей оказался гражданин России, родившийся в 2007 году.

По данным ФСБ, молодой человек посредством мессенджера Telegram связался с представителями террористической организации. Куратор передал ему инструкции, по которым юноша изготовил взрывное устройство для совершения террористического акта. Во время обысков в доме подозреваемого специалисты изъяли 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества, средства связи и личный дневник с записями на украинском языке.

На этом фоне в отношении жителя Челябинска было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Среди них — покушение на теракт, незаконное приобретение и ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконное изготовление взрывных устройств.

«Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что юноше уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее двух подростков осудили на семь лет за поджог военного вертолета в Омске.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!