Второе заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро перенесено на 26 марта. Об этом сообщает телеканал Univision Noticias.

«Второе заседание пройдет 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее заседание было запланировано на 17 марта. Дату заседания перенесли после запроса со стороны защиты Мадуро, так как обвинение указало на проблемы с планированием и логистикой. В итоге обе стороны согласились перенести заседание.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал США «идеальный» вариант развития событий в Венесуэле, но американская сторона предпочла действовать по-своему и «сотворила глупость».

3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро, а также его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. 5 января состоялось первое судебное заседание по делу Мадуро, по итогам которого его оставили под стражей.

Ранее были подсчитаны траты США на операцию с захватом Мадуро.