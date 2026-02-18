Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

СМИ сообщили о переносе заседания суда по делу Мадуро

Univision Noticias: заседание суда по делу Мадуро перенесено на 26 марта
Matias Delacroix/AP

Второе заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро перенесено на 26 марта. Об этом сообщает телеканал Univision Noticias.

«Второе заседание пройдет 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее заседание было запланировано на 17 марта. Дату заседания перенесли после запроса со стороны защиты Мадуро, так как обвинение указало на проблемы с планированием и логистикой. В итоге обе стороны согласились перенести заседание.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал США «идеальный» вариант развития событий в Венесуэле, но американская сторона предпочла действовать по-своему и «сотворила глупость».

3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро, а также его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. 5 января состоялось первое судебное заседание по делу Мадуро, по итогам которого его оставили под стражей.

Ранее были подсчитаны траты США на операцию с захватом Мадуро.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!