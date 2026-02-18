Девочка лишилась части пальца в детском саду на Алтае

В Алтайском края семилетней девочке обрубило часть пальца дверью в детсаду, однако воспитатели даже не вызвали скорую помощь. Об этом мать пострадавшей рассказала kp.ru.

Инцидент произошел 3 февраля в детском саду №83 «Зоренька» в Бийске. Семилетняя Света (имя изменено — прим. ред.) вместе с группой спустилась на физкультуру. В узком коридоре воспитатели велели прижаться к стенке, пропуская другую группу.

Рука Светы оказалась на открытой двери, и какой-то мальчик решил закрыть ее, обрубив палец. У ребенка началось сильное кровотечение, но воспитатели не стали вызывать скорую, а когда приехали родители девочки, сказали им, что девочка всего лишь «просто прищемила пальчик».

«Мы ехали 20 минут до садика. За это время могло случиться непоправимое. Предвещая ваши вопросы: «Почему не вызвали скорую?» Заведующая сказала: «Мы не имеем права вызывать скорую без присутствия родителей». <...> Когда муж попросил показать рану и увидел торчащую кость, он чуть не упал в обморок», — написала в соцсетях Анастасия, мать Светы.

Родителям пришлось самостоятельно везти дочь в больницу, где ей «на живую» сначала удалили остатки ноготка, а затем направили в отделение травматологии ЦГБ. Там у Светы, по словам ее матери, начала хлестать кровь, и вдвоем им пришлось буквально бежать в операционную.

Девочке зашили палец, но ее «испытания только начинаются», так как предстоит ампутация торчащей кости из пальца и других тканей.

«У ребенка состояние стресса, из-за которого она отказывается от еды и боится медперсонала. Впереди операция. Это значит, что еще больше ребенок лишится части пальца», — переживает Анастасия.

СУ СК по Алтайскому краю уже возбудила дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», - подчеркнули в ведомствах. Прокуратура начала проверку по факту травммирования ребенка в детсаду. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку действиям сотрудников детского сада.

