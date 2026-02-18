Размер шрифта
Венгрия назвала ложью слова Зеленского о защите Европы

Сийярто: Венгрия считает ложью заявления Зеленского о защите Украиной Европы
Венгрия считает ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров о том, что сегодня украинцы на поле боя якобы защищают Европу. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN Türk.

Дипломат подчеркнул, что европейские страны не несут ответственности за происходящее на Украине.

Сийярто напомнил, что странам Европы защиту обеспечивает НАТО, а не Украина, эта страна воюет за себя. Глава МИД также отметил, что Венгрия ни разу с начала российской спецоперации на Украине не поставляла оружие Киеву.

16 февраля Сийярто заявил, что Будапешт готов принять мирный саммит по урегулированию конфликта на Украине. Он напомнил, что Венгрия является единственной европейской страной, которая с самого начала поддерживала мирные усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

Ранее Сийярто обвинил Зеленского в создании сложностей для Венгрии.
 
