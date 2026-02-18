ТАСС: ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области, чтобы не идти в бой

Военнослужащие 67-й бригады украинской армии взорвали одну из переправ в Днепропетровской области, чтобы не идти на боевое задание. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Солдаты 67-й бригады ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области, практически на стыке с Запорожской. Цель — избежать отправки личного состава на боевую задачу», — отметил собеседник агентства.

В конце прошлого года стало известно, что более 200 тысяч военнослужащих дезертировали или ушли в «самоволку» из вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году. С января по октябрь правоохранительные органы Украины зафиксировали более 176 тысяч таких случаев, после чего прекратили публиковать статистику. По оценкам, с учетом тенденции роста общее число дезертиров за год составляет не менее 214 тысяч человек.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в свою очередь также заявлял, что из украинской армии ежемесячно убегают до 30 тысяч человек. Ряд украинских официальных лиц также подтверждали, что количество дезертиров не снижается.



Ранее на Украине задержали инструктора ВСУ, помогавшего мобилизованным бежать.