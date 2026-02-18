Размер шрифта
Наука

Названа диета, снижающая риск ранней смерти на 23%

JN: скандинавская диета может снизить риск преждевременной смерти на 23%
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Орхусского университета выяснили, что соблюдение обновленных северных диетических рекомендаций связано со значительным снижением риска смерти. Результаты основаны на данных более 76 тысяч человек и указывают на потенциальную пользу такого рациона как для здоровья, так и для климата. Работа опубликована в журнале The Journal of Nutrition (JN).

Обновленные рекомендации были представлены в 2023 году и разработаны с учетом не только нутритивной ценности, но и экологической устойчивости. Они советуют сократить потребление красного мяса и добавленного сахара, а также увеличить долю цельнозерновых продуктов, бобовых, рыбы и нежирных молочных продуктов.

Исследование возглавила доцент Кристина Дам совместно с аспиранткой Анне Бак Мерч. По словам Дам, у шведских мужчин и женщин среднего возраста, которые наиболее строго придерживались рекомендаций, общая смертность оказалась на 23% ниже по сравнению с теми, кто следовал им в меньшей степени. Этот эффект сохранялся даже после учета уровня образования, дохода и физической активности. Кроме того, у приверженцев диеты реже фиксировались смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Для анализа ученые использовали данные двух крупных когортных исследований — Swedish Mammography Cohort и Cohort of Swedish Men. С 1997 года участники регулярно сообщали о своем рационе и образе жизни, что позволило проследить связь между питанием и долгосрочными показателями здоровья.

По словам авторов, результаты актуальны не только для Швеции, но и для других стран. Поскольку обновленные нормы учитывают как пользу для здоровья, так и влияние на окружающую среду, исследование демонстрирует, что устойчивый рацион может одновременно снижать нагрузку на климат и уменьшать риск преждевременной смерти.

Вклад продовольственной системы в изменение климата значителен: около 30% антропогенных выбросов парниковых газов связаны с производством и потреблением пищи. Северная диета задумывалась как компромисс между здоровьем человека и экологией.

При этом ученые подчеркнули, что требуются дополнительные исследования, чтобы понять, как такой режим питания влияет на ожирение, диабет 2 типа и другие хронические заболевания. Эти вопросы планируется изучать в дальнейших работах.

Ранее был назван продукт, «победивший» омега-3 по эффективности снижения воспаления.
 
