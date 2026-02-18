Размер шрифта
Жители Москвы стали меньше курить из-за морозов

Москвичи стали меньше курить из-за морозов. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как рассказали изданию специалисты университета имени Н. И. Пирогова, москвичи стали отказываться от вредной привычки из-за холодной погоды.

«Курильщики отказываются от табака, боясь простыть. Некоторые же просто-напросто ленятся надевать куртку и шапку», — говорится в публикации.

По словам врачей, холодный воздух и табачный дым могут вызвать сужение кровеносных сосудов, что может привести к отморожению конечностей. У страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний вырастает риск возникновения стенокардии. Кроме того, увеличивается риск подхватить бронхит, ОРВИ и прочие инфекции органов дыхания.

5 февраля пульмонолог, аллерголог-иммунолог клиники «Атрибьют» Мария Яркова сообщала, что во время морозов холодный воздух может причинить серьезный вред здоровью органов дыхания у некоторых людей. В первую очередь это касается тех, кто перенес острое респираторное или обструктивное заболевания легких, а также курильщиков.

Что касается мнения об опасности курения на морозе, то, как пояснила врач, речь уже идет о крайне вредной привычке, которая повреждает гортань, трахею, бронхи и легкие в целом. Однако от погоды это не зависит, так как на срезе сигареты температура воздуха уже достигает 300 °С, в районе фильтра – порядка 60 °С. Это само по себе уже разрушает реснитчатый эпителий легких человека, подчеркнула пульмонолог.

Ранее жителям московского региона обещали самую холодную ночь с начала года.
 
