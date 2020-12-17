ЦБ впервые за три года зафиксировал дефицит ликвидности
Валерия Исполатова
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Банк России зафиксировал, что отечественный банковский сектор вернулся к структурному дефициту ликвидности, сообщается на сайте регулятора.
Это означает, что долг банков и других кредитных организаций перед ЦБ больше, чем средства, размещенные ими на депозитах и корсчетах в регуляторе.
По данным ЦБ, на 17 декабря дефицит ликвидности составил 72,3 млрд руб.
Как сообщили в регуляторе, российский банковский сектор вернулся к дефициту ликвидности впервые за три года.
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