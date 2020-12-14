Названы правительственные меры по снижению цен на продукты

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников на совещании у премьер-министра рассказал о мерах, которые предприняло правительство для снижения цен на продукты.

По словам министра, до 20 декабря будут заключены соглашения между производителям и розничными сетями, которые до апреля ограничат цены на сахар и подсолнечное масло.

Отслеживать выполнение этих соглашений будет Федеральная налоговая служба (ФНС).

Кроме того, в 2021 году производители сахара, хлеба, а также переработчики муки получат поддержку от государства.

Решетников также сообщил, что с 15 февраля по 30 июня Россия может ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн.

Помимо этого, может быть введена пошлина на экспорт подсолнечного масла.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания сообщил, что правительственные меры должны привести к снижению цены на сахар до 46 руб. за кг, на подсолнечное масло — до 110 руб. за кг.

Ранее Генеральная прокуратура организовала проверку по факту подорожания продуктов питания в России. По данным ГП, сахар за прошедшую часть года подорожал более чем на 70%, а подсолнечное масло почти на 25%.

До этого тему подорожания продуктов в России поднял президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он призвал не допустить ситуации, при которой россиянам будет не хватать средств на еду.